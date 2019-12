Cross section of the Children Entertaining them self

<img src=” http://www.championnews.com.ng/wp-content/uploads/2019/12/NEST-DEC-33.jpg “><br>

Fathers and their daughters entertaining the guest .

<img src=” http://www.championnews.com.ng/wp-content/uploads/2019/12/NEST-DEC-44.jpg “><br>

Children art the dancing competition during the Nestle Nigeria plc. Media Family Fun fair held in Lagos 14/12/2019… PHOTO: CHINYERE IKEANYI .

